Die deutsche Rüstungsbranche zeigt sich weiterhin stark. Allein im vergangenen Jahr hat die Bundesregierung Rüstungsexporte von rund zwölf Milliarden Euro genehmigt. Die Aktien um Rheinmetall & Co haben in den vergangenen Jahren eine starke Rally hingelegt, zuletzt aber konsolidiert. Am Freitag konnten die Titel aber wieder deutlich anziehen, Renk war sogar der absolute Top-Gewinner im MDAX. Dabei profitieren die Titel insbesondere von positiven Analystenkommentaren.Die Renk-Aktie hat sich zum Wochenschluss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär