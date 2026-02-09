SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

SoftwareOne erzielt 2025 währungsbereinigtes Wachstum von 1,4 % auf vergleichbarer kombinierter Basis / Barend Fruithof als zusätzliches Verwaltungsratsmitglied nominiert



09.02.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Medienmitteilung - Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR SoftwareOne erzielt 2025 währungsbereinigtes Wachstum von 1,4 % auf vergleichbarer kombinierter Basis Barend Fruithof als zusätzliches Verwaltungsratsmitglied nominiert Stans, Schweiz I 9. Februar 2026 - SoftwareOne Holding AG (SIX: SWON) hat heute vorläufige Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Der vollständige Jahresabschluss und der Geschäftsbericht 2025 werden am 31. März 2026 publiziert. Ein Capital Markets Day findet am 9. Juni 2026 statt. Separat gab das Unternehmen die Nominierung eines zusätzlichen unabhängigen Mitglieds des Verwaltungsrats zur Wahl an der Generalversammlung 2026 bekannt. Im vierten Quartal 2025 erzielte SoftwareOne ein gemäss IFRS ausgewiesenes Umsatzwachstum von 64,7 % gegenüber dem Vorjahr, was die am 2. Juli 2025 abgeschlossene Akquisition von Crayon widerspiegelt. Auf vergleichbarer kombinierter Basis[1] wuchs der Umsatz im vierten Quartal 2025 währungsbereinigt, d.h. in konstanten Wechselkursen, um 11,0 %. Das Quartal war geprägt von einer starken Performance in rEMEA, DACH und APAC, während die Entwicklung in NORAM und LATAM verhalten blieb. Nach diesem robusten Quartal belief sich der gemäss IFRS ausgewiesene Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2025 auf CHF 1'243 Millionen, was einem Anstieg von 22,5 % gegenüber 2024 entspricht. Auf vergleichbarer kombinierter Basis wuchs der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 währungsbereinigt um 1,4 % auf CHF 1'518 Millionen und lag damit über der zuvor kommunizierten Guidance eines flachen Wachstums. Wechselkurseffekte belasteten den Umsatz auf vergleichbarer kombinierter Basis im Jahr 2025 um 3,4 Prozentpunkte. SoftwareOne bestätigt ihre Guidance einer bereinigten EBITDA-Marge von über 20 % auf vergleichbarer kombinierter Basis für das Geschäftsjahr 2025. Alle Zahlen sind vorläufig und untestiert. Der vollständige Jahresabschluss und der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 werden am 31. März 2026 veröffentlicht. Capital Markets Day am 9. Juni 2026 SoftwareOne wird am 9. Juni 2026 an einem Capital Markets Day Investoren, Analysten und Medienvertretern ihre mittel- bis langfristigen strategischen und finanziellen Prioritäten präsentieren, einschliesslich eines Updates zu Integrationsfortschritt und Ausblick. Nomination von Barend Fruithof als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats Separat gab SoftwareOne heute bekannt, dass der Verwaltungsrat Barend Fruithof als zusätzliches unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats nominiert hat. Barend Fruithof bringt umfangreiche internationale Führungs-, Strategie- und Integrationserfahrung in den Verwaltungsrat von SoftwareOne ein. Er ist seit 2017 Chief Executive Officer der Aebi Schmidt Group, einem führenden globalen Hersteller von Spezialfahrzeugen mit Sitz in der Schweiz und Börsenkotierung an der NASDAQ, wo er umfassende Erfahrung in grenzüberschreitenden Transaktionen, Kapitalmarktthemen und Post-Merger-Integration gesammelt hat. Zuvor hatte er leitende Funktionen in Finanzinstituten inne, einschliesslich Verantwortung für das Firmenkundengeschäft, Finanzen und IT. Zusätzlich zu seiner operativen Expertise verfügt Barend Fruithof über langjährige Erfahrung als Verwaltungsrat in verschiedenen Branchen, unter anderem im Bereich Software Engineering. Till Spillmann, Präsident des Verwaltungsrats von SoftwareOne: «Wir freuen uns sehr, Barend Fruithof als zusätzliches unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats zu nominieren. Seine fundierte finanzielle und operative Expertise, seine ausgewiesene Führungserfahrung als CEO einer internationalen Unternehmensgruppe sowie sein umfassender Background in M&A und der Integration von Unternehmen machen ihn zu einer ausgezeichneten Ergänzung für den Verwaltungsrat. Wir sind überzeugt, dass seine strategische Perspektive und Governance-Erfahrung einen wesentlichen Beitrag zur langfristigen Wertschöpfung von SoftwareOne leisten werden.» Barend Fruithof wird der Generalversammlung vom 22. Mai 2026 zur Wahl vorgeschlagen. Alle amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats, einschliesslich des Präsidenten, werden sich zur Wiederwahl stellen. KONTAKT Kjell Arne Hansen, Head of Investor Relations Tel. +47 95 04 03 72, kjell.hansen@softwareone.com

ÜBER SOFTWAREONE SoftwareOne ist ein globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen. Mit einer Präsenz in über 70 Ländern und rund 13'000 Mitarbeitenden vereinen wir globale Reichweite und lokale Expertise, um Kunden dabei zu unterstützen, Kosten zu optimieren, Wachstum zu beschleunigen und in komplexen IT-Umgebungen sicher zu navigieren. Mit seinen umfassenden Kompetenzen in den Bereichen Cloud, Software sowie Daten und KI befähigt das Unternehmen seine Kunden, sich zu modernisieren, innovativ zu sein und den vollen Wert ihrer Technologieinvestitionen auszuschöpfen. SoftwareOne hat ihren Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange sowie der Euronext Oslo Børs unter dem Tickersymbol SWON kotiert. SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans

HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN Diese Medienmitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung des Konzerns enthalten. Solche Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsdruck, rechtliche und regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit des Konzerns, die zur Generierung von Umsätzen und Führung der Geschäftstätigkeiten notwendigen Mitarbeiter anzuwerben und zu binden, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen der Rechnungslegungsstandards oder Bilanzierungsrichtlinien, die Verzögerung oder Verhinderung beim Einholen behördlicher Genehmigungen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder negative Werbung und nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse wesentlich von den Aussagen in dieser Medienmitteilung abweichen. SoftwareOne übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern. [1] Basierend auf vergleichbaren historischen Finanzkennzahlen, als wäre die Akquisition von Crayon am 1. Januar 2024 abgeschlossen worden

Ende der Adhoc-Mitteilung