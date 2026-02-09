Austin, Texas - 9. Februar 2026 / IRW-Press / Digital Brands Group, Inc. ("DBG" oder das "Unternehmen") (Ticker: [NASDAQ:DBGI]), ein börsennotiertes Unternehmen, das auf eCommerce und Mode spezialisiert ist, gab heute bekannt, dass es im Februar vier Campus-Fotoshootings koordinieren wird, darunter zwei an neuen Universitäten.

Die beiden neuen Universitäten sind die University of Colorado und die Vanderbilt University. Bei beiden Shootings stehen junge Sportlerinnen und Sportler der Universitäten sowie Mitglieder von Studierendenvereinigungen im Mittelpunkt. Außerdem werden wir ikonische Schauplätze sowie besondere Auftritte auf jedem Campus vorstellen.

Wir werden auch an zwei Universitäten zurückkehren, an denen wir unsere strategische Initiative "Name, Image and Likeness" (NIL) ins Leben gerufen haben: die University of Alabama und die University of Mississippi. Unsere Bekleidungsmarke für Frauen, AVO, wird Studentinnen des Volleyballteams der University of Alabama in den Mittelpunkt stellen. Für die University of Mississippi werden wir die Farben "Powder Blue" und "Rebel Red" mit Studentinnen der Softball- und Volleyballteams präsentieren.

"Wir freuen uns, dass sich immer mehr Universitäten unserer strategischen NIL-Initiative anschließen, was unserer Meinung nach ein deutlicher Beweis für den Erfolg und die Attraktivität ist, die wir für studentische Sportlerinnen und Sportler, Studierende, Alumni und Universitäten schaffen", sagte Hil Davis, Chief Executive Officer der Digital Brands Group.

Davis fuhr fort: "Wie wir im Oktober 2025 erklärt haben, verfolgen wir engagiert unsere strategische Initiative, um die Präsenz von AVO im Bereich der NIL-College-Bekleidung aggressiv auszubauen. Dieses Segment ist heute Teil des globalen Marktes für lizenzierte Sportartikel, der laut Grand View Research im Jahr 2024 einen geschätzten Umfang von 36,4 Milliarden Dollar hatte und bis 2030 auf 49,0 Milliarden Dollar wachsen soll. Unsere bisher erzielten Erfolge bestärken uns in unserem Engagement, wie die Aufnahme weiterer Universitäten in die Liste unserer Marken zeigt."

Über die Digital Brands Group

Wir bieten eine große Auswahl an Bekleidung zahlreicher Marken sowohl im Direktvertrieb als auch im Großhandel an. Wir haben ein Geschäftsmodell entwickelt, das auf unserer Gründung als vertikale Marke mit Schwerpunkt auf Digital Natives basiert. Unser Fokus liegt darauf, uns "Anteile an den Kleiderschränken" unserer Kundinnen und Kunden zu sichern, indem wir Kundendaten und Kaufhistorien nutzen, um personalisierte, zielgerichtete Inhalte und Looks für diese spezielle Kundengruppe zu erstellen.

Digital Brands Group, Inc.

Unternehmenskontakt

Hil Davis, CEO

E-Mail: invest@digitalbrandsgroup.co

https://ir.digitalbrandsgroup.co

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf unseren Erwartungen und Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, die sich auf DBG auswirken, und unterliegen daher mehreren Risiken und Ungewissheiten. Sie können diese Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "werden", "voraussichtlich", "schätzen", "erwarten", "sollten" und "könnten" sowie andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung oder die Verwendung von Zukunftsformen enthalten. Das Fehlen dieser Wörter oder ähnlicher Ausdrücke bedeutet jedoch nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Alle Aussagen zu den Plänen, Zielen, Prognosen und Erwartungen von DBG in Bezug auf die Geschäftstätigkeit oder die finanzielle Leistung von DBG sowie die damit verbundenen Annahmen sind zukunftsgerichtete Aussagen. Wir weisen darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen können. DBG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zu den potenziellen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Betriebsergebnisse oder die Finanzlage von DBG wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: Risiken, die sich aus der Höhe der Verbrauchernachfrage nach Bekleidung und Accessoires ergeben; die Fähigkeit von DBG, strategische Partner und Kunden zu gewinnen und zu halten; Störungen im Vertriebssystem von DBG; die Finanzkraft der Kunden von DBG; Schwankungen bei Preis, Verfügbarkeit und Qualität von Rohstoffen und Vertragsprodukten; Störungen und Volatilität auf den globalen Kapital- und Kreditmärkten; die Reaktion von DBG auf sich ändernde Modetrends, sich wandelnde Verbraucherpräferenzen und veränderte Verbraucherverhaltensmuster; intensiver Wettbewerb durch Online-Händler; Fertigung und Produktinnovation; zunehmender Margendruck; die Fähigkeit von DBG, seine Geschäftsstrategie umzusetzen; die Fähigkeit von DBG, sein Großhandels- und Direktkundengeschäft auszubauen; Veränderungen und Herausforderungen im Einzelhandel; die Fähigkeit von DBG und seinen Lieferanten, die Stärke und Sicherheit der IT-Systeme aufrechtzuerhalten; das Risiko, dass die Einrichtungen und Systeme von DBG und denen unserer Drittanbieter anfällig für Datenschutzverletzungen und Daten- oder Finanzverluste sind und diese nicht vorhersagen oder erkennen können; die Fähigkeit von DBG, Verbraucher- und Mitarbeiterdaten ordnungsgemäß zu erfassen, zu verwenden, zu verwalten und zu sichern; die Stabilität der Produktionsstätten und ausländischen Lieferanten von DBG; die fortgesetzte Anwendung ethischer Geschäftspraktiken durch die Lieferanten von DBG; die Fähigkeit von DBG, die Nachfrage nach Produkten genau zu prognostizieren; die Kontinuität der Mitglieder der Geschäftsleitung von DBG; die Fähigkeit von DBG, Marken und andere Rechte an geistigem Eigentum zu schützen; mögliche Wertminderungen von Goodwill und anderen Vermögenswerten; die Fähigkeit von DBG, Akquisitionen durchzuführen und zu integrieren; Änderungen der Steuergesetze und -verbindlichkeiten; rechtliche, regulatorische, politische und wirtschaftliche Risiken; ungünstige oder unerwartete Wetterbedingungen; die Verschuldung von DBG und seine Fähigkeit, bei Bedarf Finanzierungen zu günstigen Konditionen zu erhalten, könnten DBG daran hindern, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen; sowie der Klimawandel und die zunehmende Fokussierung auf Nachhaltigkeitsfragen. Weitere Informationen zu potenziellen Faktoren, die die Finanzergebnisse von DBG beeinflussen könnten, sind von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Berichten von DBG enthalten, die bei der SEC eingereicht werden, darunter der Jahresbericht von DBG auf Formular 10-K, die Quartalsberichte auf Formular 10-Q und die aktuellen Berichte auf Formular 8-K, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereicht oder vorgelegt werden.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82904Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82904&tr=1



