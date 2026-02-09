Zürich - Mit dem EY Entrepreneur Of The Year Award 2026 sucht EY erneut innovative und engagierte Unternehmerpersönlichkeiten aus der ganzen Schweiz. Der Award ist Teil eines ganzjährigen Programms, das Austausch, Vernetzung und erhöhte Sichtbarkeit innerhalb eines starken Unternehmernetzwerks bietet. Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen führt das Programm hierzulande bereits zum 29. Mal durch. Die Anmeldephase startete am 4. Februar und läuft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab