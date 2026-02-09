EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges

Erfolgreiches Jahr für die Adler Group Strategisch neu ausgerichtet auf Berlin und Strukturen angepasst Langfristige Prüfung aller Optionen ohne jeden Zeitdruck aufgesetzt Berlin/Luxemburg, 9. Februar 2026 - Die Adler Group hat das Geschäftsjahr 2025 genutzt, um sich strategisch neu aufzustellen und operativ zu verbessern. Jahresabschluss und Geschäftsbericht befinden sich in der Erarbeitung. Die Arbeiten zielen erneut auf ein uneingeschränktes Testat, was Ausdruck der wiedergewonnenen Stabilität und Normalität des Unternehmens ist. Im Herbst 2024 waren die Abschlüsse für 2022 und 2023 im Nachgang und im Frühjahr 2025 für das Geschäftsjahr 2024 geprüft und alle mit uneingeschränkten Testaten versehen worden. Adler hat das Jahr 2025 aber vor allem auch dafür genutzt, um sich auf den Berliner Wohnungsmarkt zu konzentrieren, seine Entwicklungsprojekte zu veräussern und in wenigen Fällen zu Ende zu bauen. Darüber hinaus sieht die Strategie vor, die Organisation an die kleinere Struktur anzupassen sowie die Finanzierung mit Kapitalmarktpartnern zu optimieren. Damit schafft sich Adler Freiräume, um aus eigener Kraft und ohne Zeitdruck die Zukunft gestalten zu können. Das Berliner Portfolio umfasst rund 18.000 Einheiten mit einer sehr geringen Leerstandsquote von nur 1,3% bei zeitgleicher Steigerung der mit dem Vorjahr vergleichbaren Miete (like-for-like) in der Grössenordnung von 3,5%. Adler bietet mit einer durchschnittlichen Miete pro Quadratmeter von rund 8,60 Euro bezahlbaren Wohnraum in der deutschen Hauptstadt an. Damit Adler sich auf Berlin fokussieren kann, hat das Senior Management zum einen die nicht in Berlin liegenden Wohnungsbestände verkauft. Zum anderen wurden der Grossteil der Development-Projekte veräussert. Insgesamt wurden acht Verträge nach erfolgreichen strukturierten Prozessen mit Kaufpreisen jeweils im zweistelligen Millionenbereich unterzeichnet. Alle Käufer erwerben die Projekte zur eigenen Realisierung. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Projekte: Stolkgasse und Cologneo III in Köln, Eurohaus in Frankfurt, Upper Nord Tower und Benrather Gärten in Düsseldorf, Wilhelm in Berlin, Holsten in Hamburg und Kaiserlei in Offenbach. Fünf von diesen sind bereits geclosed und damit abgeschlossen. Die anderen drei Projekte dürften alle 2026 ebenfalls abgeschlossen werden. An der Veräußerung der übrigen Projekte wird im Jahr 2026 konsequent weitergearbeitet. Weiterhin wurden verschiedene, nicht strategische Bestandsobjekte wie der Kornversuchsspeicher und ein Objekt in der Hedemannstraße in Berlin verkauft. Im innerstädtischen in der Bauausführung befindlichen Projekt Ostforum in Leipzig wurde Deloitte mit einer Fläche von 8.000 qm als Ankermieter gewonnen - die größte Bürovermietung in Leipzig im Jahr 2025. Der Lebensmittel-Discounter Aldi hat als erster Mieter im Gebäude eröffnet. Der Verkaufsprozess des Objektes befindet sich mit Unterstützung von JLL in der Vorbereitung für 2026. Ähnlich sieht es bei den beiden anderen Developments aus, die von Adler fertiggestellt werden. Neben dem besagten Ostforum sind dies das Grand Ouest in Frankfurt und das Palais Hoym in Dresden. Das Grand Ouest soll Ende 2026 fertiggestellt und anschliessend den Käufern übergeben werden. Das des Palais Hoym wird bereits zur Jahresmitte 2026 fertiggestellt. Die Verkaufserfolge zeigen, dass es mit professionellen Prozessen und verlässlichem Marktauftritt in der aktuell leicht stabilisierten Marktsituation für Wohnentwicklungen gelingen kann, passende und seriöse Käufer zu überzeugen. Während diese genannten Verkäufe die Verbesserung der Aktivseite der Bilanz betreffen, hat Adler auch auf der Passivseite seine Kapitalkosten und Fälligkeitsstruktur verbessern können. Die erfolgreichen Refinanzierungen der 1L und 1.5L reduzieren die Zinslast über die Laufzeit dieser Anleihen um ca. 134 Millionen Euro. Zudem wurde eine 2026 fällige Anleihe der Adler RE über 300 Millionen Euro refinanziert. Daraus ergibt sich, dass Adler bis Ende 2028 keinerlei Fälligkeiten seiner 2,6 Milliarden Euro Anleihen hat und damit ohne Zeitdruck weitere Entscheidungen vorbereiten kann. Zur Vorbereitung dieser Entscheidungen lässt sich der Verwaltungsrat durch die Strategieberatung und Investmentbank Evercore begleiten, die mit dem Management alle Optionen für die Zukunft des Berliner Wohnungsportfolios und der entsprechenden Finanzierungsstrukturen prüft. Dieser Prozess ist ergebnisoffen und wird 2026 mit Entschlossenheit angegangen. Kontakt

Investor Relations:

T +352 203 342 10

E investorrelations@adler-group.com



