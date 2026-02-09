Basel - Die Helvetia Anlagestiftung konnte für ihre neue Anlagegruppe «Infrastructure Equity Global Evergreen (USD)» über 120 Millionen US-Dollar an Kapitalzusagen sichern. Die Anlagegruppe, die in Zusammenarbeit mit Mercer als Portfoliomanager entwickelt wurde, richtet sich speziell an Schweizer Vorsorgeeinrichtungen und bietet einen einfachen Zugang zu global diversifizierten Infrastrukturinvestitionen. Die Zusammenarbeit zwischen der Helvetia ...Den vollständigen Artikel lesen ...
