Nach dem zuletzt heftigen Einbruch hat sich die Aktie von Novo Nordisk zuletzt deutlich stabilisiert. Und auch am Montagmorgen geht es weiter klar aufwärts. Novo Nordisk verdarb den Anlegern am Dienstagabend mit der Prognose für das laufende Jahr die Laune. Am Donnerstag sorgte zudem das US-Telemdizinunternehmen Hims & Hers mit der Ankündigung, eine Kopie der Wegovy-Pille von Novo Nordisk anzubieten, für lange Gesichter. Was jetzt zum Trendwechsel bei der Aktie geführt hat und wie Anleger jetzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär