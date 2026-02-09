Bern - Die Stimmung der Schweizer Konsumenten hat sich im Januar im Vergleich zum Vormonat etwas verbessert. Der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berechnete Index der Konsumentenstimmung stieg gegenüber Dezember 2025 um 0,6 auf -30,1 Punkte, wie das Seco am Montag mitteilte. Gegenüber demselben Monat im Vorjahr ging der Index indes um 0,8 Punkte zurück. Unter dem Niveau von 2025 habe der Teilindex «erwartete Wirtschaftsentwicklung» gelegen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
