Ein milliardenschwerer Vertrag vertieft die Partnerschaft von STMicroelectronics und Amazon Web Services. Neben Chips sichert sich Amazon Zugriff auf Aktien.STMicroelectronics vertieft die Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) deutlich und schließt einen mehrjährigen Vertrag im Volumen von mehreren Milliarden US-Dollar ab. Der europäische Halbleiterkonzern wird damit zu einem strategischen Lieferanten für fortschrittliche Chiptechnologien, die Amazon direkt in seine Rechenzentren integriert. Ziel der Partnerschaft ist es, rechenintensive Anwendungen effizienter zu betreiben und die Markteinführung neuer Produkte zu beschleunigen. Nach Angaben von STMicroelectronics sollen Kunden
