Die Novo-Nordisk-Aktie startet mit einem Kurssprung in die Börsenwoche: Im frühen Handel können die Papiere des dänischen Pharmakonzerns um bis zu sechs Prozent zulegen. Der Grund: In den USA macht Him & Hers einen Rückzieher. Der Telemedizin-Anbieter will seine preiswerte Nachbau-Variante der Wegovy-Abnehmpille nicht mehr vermarkten. Die US-Firma hatte das Präparat zur Gewichtsreduktion, ein so genanntes Compound, eigentlich für 49 Dollar im ersten Monat anbieten wollen. Das Original von Novo Nordisk, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
