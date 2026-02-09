Schwyz - Die Sparkasse Schwyz hat 2025 die Kundengelder um 9,1 Prozent auf 1,81 Milliarden Franken erhöht. Die Depotwerte stiegen sogar um 13,3 Prozent auf 1,92 Milliarden. Der Jahresgewinn ging dennoch um 5,8 Prozent auf 3,69 Millionen zurück, eine Folge der niedrigen Zinsen. Die Sparkasse Schwyz hat 2025 ein anspruchsvolles Jahr verzeichnet. Sie konnte laut einer Mitteilung die Kundengelder auf 1,810 Milliarden Franken erhöhen, ein Zuwachs um 9,1 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
