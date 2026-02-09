GENF/SEATTLE (dpa-AFX) - Der Tech- und Handelsriese Amazon und der Chiphersteller STMicroelectronics bauen ihre strategische Partnerschaft mit einer milliardenschweren Bestellung aus. STMicro wird in den kommenden Jahren verschiedene Halbleiter für Amazons Cloudgeschäft AWS liefern, wie der Chiphersteller am Montag in Genf mitteilte. Damit sichert sich Amazon wichtige Bauteile für seine Rechenzentren rund um Künstliche Intelligenz (KI). Für das laufende Jahr hatte Amazon erst in der vergangenen Woche Investitionen von etwa 200 Milliarden US-Dollar (170 Mrd Euro) angekündigt, der Großteil davon soll in KI-Infrastruktur fließen.

Im Zuge des Deals gab STMicro Optionsscheine für den Kauf von bis zu 24,8 Millionen Aktien an AWS aus. Diese seien in verschiedenen Tranchen an die Bezahlung für STMicro-Produkte geknüpft, hieß es weiter. AWS könne die Optionsscheine in einer oder mehreren Transaktionen im Laufe von sieben Jahren für 28,38 Dollar pro Stück ausüben. Das wäre dann eine Summe von insgesamt gut 700 Millionen Dollar. Zum Vergleich: STMicro ist an der Börse aktuell umgerechnet 28,6 Milliarden Dollar wert.

Die STMicro-Aktie zog am Montagvormittag um mehr als sechs Prozent auf 26,51 Dollar an. Der Chiphersteller beliefert neben Amazon unter anderem auch den Elektroautobauer Tesla und den iPhone-Konzern Apple .

Ende Januar hatte STMicro einen überraschend starken Ausblick auf das laufende Quartal gegeben. Neben dem florierenden Geschäft mit Chips für Rechenzentren zeige auch die Nachfrage im Geschäft mit Unterhaltungselektronik Anzeichen einer Erholung, hatte es geheißen./niw/lew/mis