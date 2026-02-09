Anzeige
Mehr »
Montag, 09.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Goldman sieht 15.000 USD bei Kupfer - dieser Explorer ist noch völlig unbekannt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 854018 | ISIN: AT0000625108 | Ticker-Symbol: OBK
Frankfurt
09.02.26 | 08:04
76,60 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
OBERBANK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OBERBANK AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
74,6079,0011:52
Dow Jones News
09.02.2026 11:27 Uhr
235 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-Adhoc: Oberbank AG: Vorstandsangelegenheiten

DJ PTA-Adhoc: Oberbank AG: Vorstandsangelegenheiten

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Oberbank AG: Vorstandsangelegenheiten

Linz (pta000/09.02.2026/10:55 UTC+1)

Generaldirektor Dr. Franz Gasselsberger hat heute in einem Schreiben an den Aufsichtsratsvorsitzenden um einvernehmliche Auflösung seines bis Mai 2027 laufenden Vorstandsvertrages mit Wirkung zum 31.12.2026 ersucht. Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates, die für März 2026 erwartet wird, scheidet Generaldirektor Dr. Franz Gasselsberger mit Ende des laufenden Geschäftsjahres als Vorstandsvorsitzender aus der Geschäftsleitung der Oberbank AG aus.

Generaldirektor Dr. Gasselsberger gehört seit 1998 dem Vorstand der Oberbank AG an; seit 2002 als Vorstandssprecher und seit 2006 als Vorstandsvorsitzender bzw. Generaldirektor.

Als Nachfolger für Dr. Franz Gasselsberger in seiner Funktion als Generaldirektor und Vorstandsvorsitzenden wird der Nominierungsausschuss dem Aufsichtsrat voraussichtlich Vorstandsdirektor Martin Seiter vorschlagen. Entsprechende Gremialbeschlüsse werden für März 2026 erwartet.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Oberbank AG 
           Untere Donaulände 28 
           4020 Linz 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Andreas Pachinger 
Tel.:         +43 732 7802-37460 
E-Mail:        andreas.pachinger@oberbank.at 
Website:       www.oberbank.at 
ISIN(s):       AT0000625108 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1770630900907 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2026 04:55 ET (09:55 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.