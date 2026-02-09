DJ PTA-Adhoc: Oberbank AG: Vorstandsangelegenheiten

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Oberbank AG: Vorstandsangelegenheiten

Linz (pta000/09.02.2026/10:55 UTC+1)

Generaldirektor Dr. Franz Gasselsberger hat heute in einem Schreiben an den Aufsichtsratsvorsitzenden um einvernehmliche Auflösung seines bis Mai 2027 laufenden Vorstandsvertrages mit Wirkung zum 31.12.2026 ersucht. Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates, die für März 2026 erwartet wird, scheidet Generaldirektor Dr. Franz Gasselsberger mit Ende des laufenden Geschäftsjahres als Vorstandsvorsitzender aus der Geschäftsleitung der Oberbank AG aus.

Generaldirektor Dr. Gasselsberger gehört seit 1998 dem Vorstand der Oberbank AG an; seit 2002 als Vorstandssprecher und seit 2006 als Vorstandsvorsitzender bzw. Generaldirektor.

Als Nachfolger für Dr. Franz Gasselsberger in seiner Funktion als Generaldirektor und Vorstandsvorsitzenden wird der Nominierungsausschuss dem Aufsichtsrat voraussichtlich Vorstandsdirektor Martin Seiter vorschlagen. Entsprechende Gremialbeschlüsse werden für März 2026 erwartet.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Oberbank AG Untere Donaulände 28 4020 Linz Österreich Ansprechpartner: Andreas Pachinger Tel.: +43 732 7802-37460 E-Mail: andreas.pachinger@oberbank.at Website: www.oberbank.at ISIN(s): AT0000625108 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1770630900907 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2026 04:55 ET (09:55 GMT)