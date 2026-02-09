Berenberg: Themen der Zeit: Edelmetalle

02.02.2026 -

Gold und Silber verzeichneten in den vergangenen Monaten und insbesondere seit dem Jahresbeginn 2026 einen rasanten Preisanstieg. Gold stieg seit dem Jahreswechsel in der Spitze um 25 %, während Silber um mehr als 60 % zulegte. Nun der große Knall. Während Gold den stärksten Tageseinbruch seit 2013 verzeichnete, erfuhr Silber letzten Freitag sogar mit -26 % den größten Eintagesverlust der Geschichte. Obwohl wir weiterhin davon ausgehen, dass sich Gold und andere Edelmetalle in einem säkularen Bullenmarkt befinden, hat die vergangene Woche eindrücklich gezeigt, wie wichtig entsprechendes Risikomanagement ist.

In unseren diskretionär verwalteten Strategien haben wir bereits mehrfach Gewinne in Edelmetallen mitgenommen; zuletzt vergangene Woche vor dem Preisrutsch in Silber sowie zum Ende des vergangenen Jahres als die Preisanstiege bereits parabolische Züge annahmen. Nachfolgend beleuchten wir die Hintergründe der volatilen Preisreaktionen und geben im Anschluss einen Ausblick auf die weitere Entwicklung.