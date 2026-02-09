Amazon Aktie im Fokus: Jetzt Aktien kaufen oder droht weiterer Druck?

Die Amazon Aktie steht nach den neuesten Quartalszahlen stark im Fokus der Anleger. Zwar konnte der E-Commerce- und Cloud-Gigant Umsatz und zentrale Sparten über den Erwartungen melden, dennoch brach die Aktie im nachbörslichen Handel um mehr als 10 % ein. Der Grund: Amazon plant für 2026 deutlich höhere Investitionen als vom Markt erwartet - vor allem für Künstliche Intelligenz und Rechenzentren.

Für Investoren stellt sich damit die entscheidende Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Amazon Aktien zu kaufen - oder überwiegen kurzfristig die Risiken durch steigende Kosten?

