Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt fallen die Ausschläge am Montag im frühen Handel überschaubar aus. Zwar sind die Gewinner unter den Blue Chips in der Überzahl, doch die Abgaben bei den beiden Schwergewichten Roche und Nestlé drücken auf die SMI-Gesamtperformance. Dabei sprechen die Vorgaben durchaus für einen freundlichen Wochenstart. In den USA hatte ein überraschend positives Einzelhandels-Sentiment die Märkte spürbar angeschoben. Und auch in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
