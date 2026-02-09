Der Aktienkurs von Scout24 ist auf ein neues 52-Wochen-Tief gefallen, nachdem bei Plattform- und Softwareaktien aufgrund AI-Sorgen zu einem sentiment-getriebenen Abverkauf gekommen ist, nicht durch eine Verschlechterung der Fundamentaldaten. Scout24 profitiert weiterhin von einem robusten Marktplatz-Ökosystem, einer starken Preisgestaltungsmacht und einer starken Cash-Generierung. Auf Basis der ersten neun Monate 2025 hat das Unternehmen etwa 200 Millionen EUR an freiem Cashflow generiert, was einer Conversion von circa 70% des ordinary operating EBITDA entsprach. Eine disziplinierte Kapitalallokation, einschließlich umfangreicher Aktienrückkäufe, verbessert weiter den freien Cashflow pro Aktie. Auf dem aktuellen Kursniveau scheint die Bewertung vom langfristigen Potenzial des Cashflow-Compounding des Unternehmens entkoppelt zu sein, was eine attraktive Gelegenheit für qualitätsorientierte Investoren bietet. Wir wiederholen unser BUY-Rating und das Kursziel von 129,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/scout24-se
© 2026 mwb research