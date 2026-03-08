Die Scout24-Aktie steht wieder im Rampenlicht: Nach einer längeren Phase der Korrektur beginnen sich die Vorzeichen für den Immobilienplattform-Anbieter zu drehen. Am 1. März empfahl der RuMaS Express-Service eine Trading-Chance - und das aus gutem Grund: Die zuletzt veröffentlichten Geschäftszahlen von Scout24 zeigen eine erfreuliche Entwicklung und wecken neue Hoffnung auf einen nachhaltigen Aufschwung.Besonderes Interesse weckten jüngst die Insiderkäufe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
