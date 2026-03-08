Die Scout24-Aktie steht wieder im Rampenlicht: Nach einer längeren Phase der Korrektur beginnen sich die Vorzeichen für den Immobilienplattform-Anbieter zu drehen. Am 1. März empfahl der RuMaS Express-Service eine Trading-Chance - und das aus gutem Grund: Die zuletzt veröffentlichten Geschäftszahlen von Scout24 zeigen eine erfreuliche Entwicklung und wecken neue Hoffnung auf einen nachhaltigen Aufschwung.Besonderes Interesse weckten jüngst die Insiderkäufe. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.