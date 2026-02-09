Die Deutsche Telekom-Aktie hat anscheinend ihre Talsohle durchschritten und befindet sich wieder auf dem aufsteigenden Ast. Aktuell notiert sie bei rund 30 €. Ist dieser Titel ein Muss für ein gut sortiertes Dividenden-Depot? Vermeintlich langweilig und doch spannend Manche Aktien gelten als langweilig. Keine großen Kursbewegungen. Keine großen Renditen. Scheinbar. Die Aktie der Deutschen Telekom ist ein Musterbeispiel dafür, dass solche vermeintlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de