ETHENEA: Warum wir endlich den Gang einlegen müssen

05.02.2026 -

Fonds und Autos

Da steht er. Der Nachbar. Jeden Samstag. Er wäscht seinen Wagen. Er streichelt das Blech, bis es glänzt wie eine Träne im Sonnenlicht. Die Felgen staubfrei. Der Motorraum so sauber, dass man daraus essen könnte. Dann fährt er ihn zurück in die dunkle Garage. Decke drüber. Schloss vor. Die Begründung: "Draußen ist es gefährlich. Der Krieg, die Zölle, der Regen." Das ist die Realität des deutschen Geldvermögens.

Ende 2025 hat das Privatvermögen in Deutschland laut Hochrechnungen die Marke von 10 Billionen Euro überschritten. Eine Eins mit dreizehn Nullen. Eine gigantische Summe, gewachsen um gut 6 % im Vergleich zum Vorjahr. Doch der Blick unter die Motorhaube offenbart das Problem: Über 35 % dieses Kapitals - rund 3,6 Billionen Euro - liegen fast ungenutzt auf Konten oder als Bargeld herum.

Die Deutschen lassen den Wohlstandsmotor im Leerlauf verrußen.

Viele Sparer haben Angst vor der "Fahrt" an der Börse. Sie sehen die Schlaglöcher: den Ukraine-Krieg, globale Handelskonflikte oder die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz. Also bleiben sie stehen. Doch Stillstand ist keine Sicherheit. Die Zinseinnahmen bei Bankeinlagen sinken bereits wieder - von 29 Mrd. Euro im Jahr 2024 auf nur noch 25 Mrd. Euro im Jahr 2025.

