Dr. Holger Schmieding (Berenberg): Eurozone: Sechs Gründe für etwas mehr Wachstum

05.02.2026 -
Trotz großer geopolitischer Risiken und des kräftigen Gegenwinds aus Übersee durch Trumps Zölle und Chinas subventionierte Exportoffensive ist die Wirtschaft in der Eurozone im vergangenen Jahr solide gewachsen. Sechs Gründe sprechen dafür, dass die Konjunktur in der Eurozone in diesem Jahr sogar noch etwas besser abschneiden könnte als 2025. Hierzu zählen weniger Störfeuer aus dem Weißen Haus, die lockere Geldpolitik der EZB, der nachlassende Energiepreisschock, ein robuster Arbeitsmarkt, eine etwas stabilere Lage in Frankreich sowie der deutsche Fiskali anheben wird. Daraufhin könnte die Konjunktur im Jahr 2028 wieder etwas an Schwung verlieren.
Klicken Sie hier und lesen Sie den vollständigen Beitrag.
© 2026 Asset Standard