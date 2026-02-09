DJ Symrise: US-Kartellermittlungen eingestellt

DOW JONES--Die US-Behörden haben bei Symrise keinen Kartellverstoß feststellen können. Der Konzern sei vom US-Justizministerium mit Schreiben vom 5. Februar informiert worden, dass es seine Ermittlungen gegen das Unternehmen wegen des Verdachts auf wettbewerbswidrige Absprachen einstellt, teilte das DAX-Unternehmen mit. Ein rechtswidriges Verhalten von Symrise sei nicht festgestellt worden.

"Der Konzern hat stets darauf hingewiesen, dass Symrise sich an keinen unzulässigen Absprachen mit Wettbewerbern im Bereich des Duftstoffgeschäfts beteiligt hat", heißt es in der Mitteilung von Symrise. Man habe von Anfang an mit Nachdruck argumentiert, dass das Unternehmen zu keiner Zeit Teil dieser Untersuchung hätte sein dürfen und dass die seitens der Behörden veranlassten Maßnahmen nicht gerechtfertigt seien.

Symrise geht davon aus, dass auch die verbleibenden Untersuchungsbehörden ihre Verfahren gegen das Unternehmen in naher Zukunft abschließen werden.

February 09, 2026 06:12 ET (11:12 GMT)

