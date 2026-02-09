Skoda hat erste technische Eckdaten zum vollelektrischen Epiq veröffentlicht, den die Marke noch im ersten Halbjahr 2026 präsentieren wird. Der Kompaktstromer wird von Skoda in drei Varianten angeboten - mit Leistungen von 85 bis 155 kW. Dabei kommen zwei verschiedene Versionen des neuen Elektromotors APP290 in drei Leistungsvarianten zum Einsatz, kombiniert mit zwei verschiedenen Traktionsbatterien. Die Variante Epiq 35 leistet 85 kW, der Epiq 40 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
