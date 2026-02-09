Wie eine Sonderumfrage der DZ BANK unter mehr als 1.000 mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmern zeigt, wollen viele Firmen künftig stärker auf den Heimatmarkt setzen und ihre Lieferketten verändern.
Hintergrund sind vor allem geopolitische Unsicherheiten, etwa durch Handelskonflikte in den USA und Abhängigkeiten von einzelnen Ländern wie China. Zwar spüren die meisten Unternehmen derzeit nur geringe direkte Auswirkungen, dennoch reagieren sie vorsorglich. So planen über die Hälfte der Befragten, ihren Absatz und ihre Beschaffung stärker in Deutschland oder Europa zu konzentrieren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Hintergrund sind vor allem geopolitische Unsicherheiten, etwa durch Handelskonflikte in den USA und Abhängigkeiten von einzelnen Ländern wie China. Zwar spüren die meisten Unternehmen derzeit nur geringe direkte Auswirkungen, dennoch reagieren sie vorsorglich. So planen über die Hälfte der Befragten, ihren Absatz und ihre Beschaffung stärker in Deutschland oder Europa zu konzentrieren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalmarkt.blog