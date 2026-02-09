© Foto: Robert Schlesinger/dpa-Zentralbild/dpaSamsung will noch in diesem Monat HBM4 in Serie fertigen. Die Chips sind für Nvidia-KI-Prozessoren entscheidend. Micron lässt sich Zeit. Wer gewinnt den Lieferkampf?Anleger reagierten auf Berichte, wonach der Konzern noch in diesem Monat mit der Großserienfertigung der nächsten Generation von Hochbandbreiten-Speicherchips beginnen will. Das könnte den US-Konkurrenten Micron Technology stärker unter Druck setzen. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap News Agency am Sonntag unter Berufung auf Branchenquellen meldete, will Samsung noch in diesem Monat die Massenproduktion von High Bandwidth Memory der vierten Generation starten, kurz Hochbandbreiten-Speicher der vierten Generation. …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE