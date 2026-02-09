Die gemeinsame Lösung soll es energieintensiven Betrieben ermöglichen, an den Energiemärkten Erlöse zu erzielen und gleichzeitig den laufenden Betrieb abzusichern. RIZM, ein Anbieter digitaler Energielösungen für die Industrie, kooperiert mit dem Flexibilitätsoptimierer Entelios. Die beiden Partner bieten nach eigenen Angaben die Verknüpfung von digitalen Zwillingen in der Produktion mit einer Cross-Market-Optimierung. Damit "können Industrieunternehmen ihre Energieanlagen erstmals vollautomatisiert am Strommarkt monetarisieren - ohne dabei den laufenden Betrieb zu gefährden". Viele deutsche Industrieunternehmen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
