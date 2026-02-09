Der chinesische Auto- und Batteriehersteller BYD meldet Fortschritte bei neuartigen Batterietypen, die in Zukunft für günstigere E-Autos sorgen könnten. Dabei geht es einerseits um die Natrium-Ionen-Plattform der dritten Generation und andererseits um Sulfid-Festkörperbatterien. Auch wenn BYD bei uns vor allem als E-Auto-Hersteller bekannt ist, so ist das Unternehmen aus Shenzhen zugleich auch der zweitgrößte Batterieproduzent der Welt hinter CATL. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
