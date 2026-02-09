Die Stromproduktion deutscher Offshore-Windparks in der Ostsee hat 2025 spürbar zugenommen. Dagegen sank das Auflkommen von Windstrom an Land im Netz von 50Hertz. Die deutschen Offshore-Windparks auf der Ostsee haben im vergangenen Jahr rund 5.400 Gigawattstunden (GWh) Windstrom über die Netzanbindungssysteme von 50Hertz in das ostdeutsche Höchstspannungsnetz eingespeist. Das sind rund zehn Prozent mehr als im Vorjahr wie der Übertragungsnetzbetreiber mitteilte. Über das Jahr gerechnet deckten die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver