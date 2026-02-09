Plötzlich ist in der Puma-Aktie wieder Fantasie drin. In China ist die Marke bisher klein. Jetzt winkt ein Hebel. Warum der Deal die Bewertung drehen könnte. Anta Sports treibt seine Internationalisierung weiter voran und greift bei Puma zu. Chinas führender Sportbekleidungsanbieter hat in der vergangenen Woche den Kauf eines 29 prozentigen Anteils an Puma beschlossen. Anta zahlt 35 Euro je Aktie, der Deal hat laut Reuters ein Volumen von 1,8 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
