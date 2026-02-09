Bonn (www.anleihencheck.de) - Letzte Woche beließ die EZB die Zinsen wie erwartet unverändert, so die Analysten von Postbank Research.Die Stellungnahme und die Aussagen von Lagarde hätten bestätigt, dass sich die EZB trotz der jüngsten Euro-Stärke weiterhin in einer "guten Position" sehe. Diese Woche richte sich der Fokus auf wichtige harte Konjunkturdaten der Eurozone, die ein klareres Bild über das Momentum zum Jahresende liefern dürften. Die Handelsbilanz für Dezember sollte das Bild aus dem November bestätigen, als der Handelsüberschuss auf 9,9 Mrd. EUR zurückgegangen sei - ein Rückgang gegenüber den Vormonaten, da die Exporte stärker gefallen seien als die Importe, bedingt durch eine schwächere globale Nachfrage und negative Effekte durch Zölle. Gleichzeitig dürfte die robuste Binnennachfrage geholfen haben, die wirtschaftliche Aktivität zum Jahresende zu stabilisieren. Die zweite Schätzung des BIP für Q4 2025 sollte das Tempo der Schnellschätzung von +0,3% gegenüber dem Vorquartal bestätigen. Auch der Arbeitsmarkt sei ein Lichtblick geblieben: Frühindikatoren würden auf einen Beschäftigungsanstieg um 0,2% zum Vorquartal hindeuten und damit den stetigen, wenn auch moderaten Trend an Stellenzuwächsen fortsetzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...