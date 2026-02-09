Tesla steht im Kernbusiness unter Druck. 2025 gingen die weltweiten Verkäufe um 9 Prozent zurück. In den USA sanken die Verkäufe laut Cox Automotive um 7 Prozent gegenüber 2024. In Kalifornien, Teslas wichtigstem US-Markt, fiel der Anteil von Tesla an allen Neuzulassungen unter 10 Prozent, nach 11,6 Prozent im Jahr 2024, wie Daten von Experian zeigen. Schafft Elon Musk das Geschäft Richtung Humanoide Roboter und Robotaxis zu lenken?Weltweit verlangsamt sich der Run auf Elektroautos. Laut Bloomberg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär