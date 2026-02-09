Nvidias Grafikkarten gelten als das Maß der Dinge. Nicht nur KI-Rechenzentren, auch Gamer reißen sich um die GPUs von Jensen Huang. Doch ausgerechnet diese Kundengruppe, die den Konzern einst groß gemacht hat, scheint inzwischen nur noch zweite Wahl zu sein. Denn die globale Chipknappheit zwingt den Grafikkartenhersteller offenbar zum Handeln.Erstmals seit 30 Jahren könnte Nvidia in diesem Jahr keine neue Grafikkarte für Gamer auf den Markt bringen. Dies berichtete kürzlich The Information. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär