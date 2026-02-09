Der Kurssturz von SAP kam überraschend, aber nicht grundlos. Die Kernfrage ist jedoch, ob der Abverkauf gerechtfertigt ist.Den vollständigen Artikel lesen ...
|174,78
|175,00
|17:54
|174,72
|174,96
|17:54
|16:38
|Eilmeldung am Abend: SAP SE zündet heute den Kurs-Turbo!
|16:33
|EQS-PVR: SAP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|EQS Stimmrechtsmitteilung: SAP SE
SAP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
09.02.2026 / 16:29 CET/CEST
Veröffentlichung...
|16:18
|SAP: Enttäuschend oder nicht? Das ist die eigentliche Frage.
|16:03
|Nach massivem Börsen-Verlust ist für SAP keine Trendwende in Sicht
|14:32
|Aktien Frankfurt: Dax-Erholung geht noch etwas weiter
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Freitag gestartete Erholung des Dax hat sich am Montag fortgesetzt. Gestützt auf eine Freitagsrally an der Wall Street und einen Kurssprung in Japan blieben die Anleger...
|SAP SE
|174,92
|+2,60 %