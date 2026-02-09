Die Marke Levi's hat heute ihre neue globale Kampagne "Behind Every Original" vorgestellt. Die aufmerksamkeitsstarke Kampagne würdigt die Menschen, die Kultur vorantreiben mit einem frechen Twist. Die Kampagne debütierte während des Super Bowl mit dem Anthem-Film "Backstory" unter der Regie von Kim Gehrig. Darin stellt Levi's alle Erwartungen auf den Kopf, indem die Marke sowohl prominente Ikonen als auch alltägliche "Originals" ausschließlich von hinten zeigt und sie ihre wegweisenden Levi's-Backstory erzählen lässt.

Doechii

Warum die Hinterseite? Weil sie die kultigste Perspektive einer Levi's-Jeans ist. Die bogenförmigen Nähte, die Silhouette und das Red Tab signalisieren unmittelbar Originalität. Seit über 150 Jahren sind Levi's-Jeans die Uniform kultureller Impulsgeber, die abseits der Wege die Zukunft in Musik, Sport, Mode und Kunst gestalten. Sie waren die Jeans der Bewegungen und Momente, die die Welt verändert und Kultur geprägt haben. Sie werden von jenen getragen, die Fortschritt verfolgen.

"Was mich am meisten an der 'Behind Every Original'-Kampagne begeistert, ist, dass sie eine Geschichte erzählt, wie es nur Levi's kann", sagte Kenny Mitchell, Global Chief Marketing Officer von Levi Strauss Co. "Diese globale Kampagne würdigt unsere Stellung im Zentrum von Musik-, Sport- und Modekultur sowie in den Kleiderschränken von Fans über Generationen hinweg. Es ist passend, den Launch während des Super Bowls im Levi's -Stadium zu feiern, der durch die vereinende Kraft des Sports selbst zu einem kulturellen Meilenstein geworden ist."

"Backstory" präsentiert die Grammy-Gewinnerin Doechii von Top Dawg Entertainment, den globalen Superstar ROSÉ, den amtierenden NBA-MVP und Champion Shai Gilgeous-Alexander, den mit dem Grammy und Academy Award ausgezeichneten sowie Emmy-nominierten Filmemacher, Künstler und DJ Questlove, das Model und die kulturelle Stimme Stefanie Giesinger, den Disney-Pixar-Charakter Woody aus "Toy Story" sowie weitere Originals. Jeder Frame ist eine Hommage an die Hinterseite in ihrer ganzen, in Denim gehüllten Pracht: stolzierend, tanzend, in Bewegung und vor allem in ihrer Levi's lebend. Der Film bringt die unnachahmliche "Arroganz" derjenigen zum Ausdruck, die die Zukunft gestalten, während er gleichzeitig die Ikonen der Vergangenheit ehrt von der lässigen Coolness der "Faith"-Ära eines George Michael bis hin zu einer modernen Neuinterpretation des ikonischen "Born in the U.S.A."-Albumcovers. Tief verwurzelt in realen kulturellen Momenten, die Levi's authentisch miterlebt hat, spannt die Geschichte den Bogen über Generationen und lädt jeden dazu ein, sich selbst in der Marke wiederzufinden.

Der Soundtrack von James Browns "Get Up Offa That Thing" verleiht dem Film spürbare Freude und mitreißende Energie und mit einem Zunicken zu Denim-bekleideten Hinterteilen dient er zugleich als Hymne für Macher und Change-Maker.

Gedreht wurde in Los Angeles, Oklahoma City und London über einen Zeitraum von sechs Tagen. Um Authentizität zu gewährleisten, legte das Produktionsteam besonderen Wert darauf, echte Cowboys, Bauarbeiter, Kletterer und Jugendliche zu besetzen. Außerdem arbeitete es eng mit Doechiis Choreografen Robbie Blue zusammen, um ihre atemberaubenden Tanzbewegungen zu kreieren, die den Spot abrunden.

"Behind Every Original" stellt im Anschluss an den Super Bowl die prominente Besetzung mit kurzen Reveal-Filmen vor. Dabei handelt es sich um prägnante, nur sechs Sekunden lange Clips, die jede Ikone ins Rampenlicht rücken und den Fokus auf die Bewegungen und individuelle Selbstentfaltung jedes Originals statt auf dessen Bekanntheitsgrad verschieben.

Die Kampagne erstreckt sich über soziale, digitale, In-Store- sowie Out-of-Home Kanäle. Sie ist Teil einer umfassenderen globalen Story, die im Laufe des Jahres weitere Hintergrundgeschichten der Originals enthüllt mit den ikonischen Levi's-Produkten als festem Ankerpunkt. Die Fotografie fängt die Besetzung in authentischen Behind-the-Scenes-Momenten ein, während sie in ihre Levi's schlüpfen und loslegen. Visuell spiegelt dies die persönlichen Wege und Hintergründe wider, die jedes Original prägen.

Die Kampagne wurde in kreativer Partnerschaft mit TBWA\Chiat\Day LA entwickelt.

Levi's-Denim steht im Zentrum dieser Kampagne. Vom klassischen Cowboy-Look über Musikvideo-Ikonen der 80er-Jahre bis hin zu zeitgenössischen Momenten reicht das Styling über die gesamte Markengeschichte von Levi's. Doechii trägt Low Slim Boot Cut Jeans, während Rosé Loose Boot Cut Jeans mit einer Relaxed Fit Trucker kombiniert. Shai Gilgeous-Alexander ist in 578 Baggy Jeans und einer Relaxed Fit Trucker zu sehen, Questlove setzt auf seine 505 Regular Fit Jeans. Stefanie Giesinger überzeugt in Ribcage Slim Jeans und einem Super Soft Longsleeve Polo.

Die Bandbreite an Styles und Epochen zeugt davon, dass die Marke Levi's seit über einem Jahrhundert einige der größten (und kleinsten) Momente des Lebens begleitet. Das Team hat Denim gezielt auf die authentischen Stile und Persönlichkeiten der Originals zugeschnitten. Für einige Markenbotschafter wurden sogar exklusive Maßanfertigungen entworfen, darunter eine individuelle Denim-Jacke für Questlove sowie Denim-Handschuhe für Shai Gilgeous-Alexander.

