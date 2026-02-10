|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ARCBEST CORPORATION
|US03937C1053
|0,12 USD
|0,1007 EUR
|BANKWELL FINANCIAL GROUP INC
|US06654A1034
|0,2 USD
|0,1678 EUR
|CIVISTA BANCSHARES INC
|US1788671071
|0,18 USD
|0,151 EUR
|COFFEE HOLDING CO INC
|US1921761052
|0,08 USD
|0,0671 EUR
|EXEL INDUSTRIES SA
|FR0004527638
|-
|0,6 EUR
|GERMAN AMERICAN BANCORP INC
|US3738651047
|0,31 USD
|0,2602 EUR
|MUELLER WATER PRODUCTS INC
|US6247581084
|0,07 USD
|0,0587 EUR
|ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC
|US6873801053
|0,3 USD
|0,2518 EUR
|SOUTHERN COPPER CORPORATION
|US84265V1052
|1 USD
|0,8394 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2026 wallstreetONLINE (Dividenden)