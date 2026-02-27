MADRID, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neinor Homes ("Neinor") hat das Geschäftsjahr 2025 mit starken operativen und finanziellen Ergebnissen abgeschlossen. Im Geschäftsjahr 2025 - ohne Berücksichtigung der Auswirkungen des Erwerbs einer 79,2-%-Beteiligung an AEDAS - wurden insgesamt 2.901 Wohneinheiten notariell beurkundet. Davon entfielen 1.891 Einheiten auf das vollständig konsolidierte Eigenportfolio und 1.010 Einheiten auf das Asset-Management-Geschäft. Der Gesamtumsatz für 2025 belief sich auf 697 Millionen Euro.

Borja García-Egotxeaga, CEO von Neinor Homes, erklärte: "Dies war ein entscheidendes Jahr für Neinor. "Dies war ein entscheidendes Jahr für Neinor. Wir haben operativ überdurchschnittlich abgeschnitten, unsere Bilanz weiter gestärkt und die größte Transaktion im spanischen Wohnimmobiliensektor seit mehr als einem Jahrzehnt erfolgreich abgeschlossen. Damit sind wir zum unangefochtenen nationalen Marktführer aufgestiegen. In einem Umfeld, in dem Märkte durch KI und technologischen Wandel neu definiert werden, suchen Investorinnen und Investoren verstärkt nach resilienten, ertragsgenerierenden Sachwerten. Der spanische Wohnungsmarkt steht an der Schnittstelle von strukturell hoher Nachfrage und begrenztem Angebot. Mit unserer Größe, Sichtbarkeit und disziplinierten Umsetzung bauen wir eine Plattform, die diesen Zyklus prägen und langfristig nachhaltigen Shareholder Value schaffen wird."

Jordi Argemí, Deputy CEO und CFO von Neinor Homes, erklärte: "Das Jahr 2025 unterstreicht die finanzielle Stärke und Skalierbarkeit unserer Plattform. Wir haben das obere Ende unserer Prognosespanne erreicht und unseren Bestand auf 38.000 Einheiten erhöht. Die Übernahme von AEDAS ist klar wertsteigernd: Sie erhöht die Visibilität unserer Erträge, stärkt unser Wachstum und erweitert unsere Dividendenkapazität - bei gleichzeitig disziplinierter Verschuldung innerhalb unseres Zielkorridors. Unser Fokus bleibt klar: Kapitalallokation, eine starke Bilanz und nachhaltige Renditen für unsere Aktionärinnen und Aktionäre."

* Die vollständige regulatorische Bekanntmachung finden Sie auf der Homepage von Neinor (https://www.neinorhomes.com/en/news/neinor-records-122mn-fy25-net-income-after-executing-largest-m-a-in-spanish-residential-of-the-last-decade/).

