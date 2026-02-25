EQS-News: Kennametal Inc.
PITTSBURGH, 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Kennametal Inc. (NYSE: KMT), ein weltweit führender Anbieter von Metallbearbeitungslösungen, gab heute den Start seines Programms "Maschinist des Jahres" bekannt, einer neuen jährlichen Initiative, mit der die Fähigkeiten, das Engagement und die Innovationskraft langjähriger Maschinistenkunden in allen Regionen gewürdigt werden sollen. Die Gewinner werden in Amerika, EMEA, APAC und Indien bekannt gegeben.
"Maschinisten sind das Rückgrat der Fertigungsindustrie", sagte Eddie McBarnett, Vice President of Marketing & Strategy bei Kennametal. "Die Innovationen von Kennametal wurden schon immer von den Bedürfnissen dieser qualifizierten Fachkräfte vorangetrieben, mit Werkzeuglösungen, die schneller schneiden, länger halten und den Betrieben zu mehr Präzision und Rentabilität verhelfen."
Das Programm Maschinist des Jahres würdigt diese langjährige Partnerschaft, indem es Maschinisten ehrt, die Handwerkskunst und Innovation verkörpern. Teams in Amerika, EMEA, APAC und Indien werden jeweils einen Maschinenbediener auszeichnen, der das Beste der Bearbeitungskompetenz seiner Region repräsentiert.
"Unsere weltweite Suche nach den Maschinisten des Jahres ist mehr als ein Wettbewerb - sie ist eine Würdigung der Partnerschaften und Fachkenntnisse, die unsere Branche vorantreiben", so Scott Etling, Vice President of Product Marketing Management.
Um teilzunehmen, sollten die Teilnehmer ein kurzes, aussagekräftiges Video auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen veröffentlichen, in dem sie zeigen, wie sie Kennametal-Produkte verwenden und warum sie zum "Maschinisten des Jahres" gewählt werden sollten. Die Teilnehmer müssen Kennametal taggen, den Hashtag KMTMachinist verwenden und Kennametal-Produkte seit mindestens einem Jahr aktiv in ihrer Werkstatt einsetzen. Die Finalisten werden regional von den Marketingteams des Unternehmens in jeder Region ausgewählt, und die endgültige Abstimmung wird auf den Social-Media-Kanälen von Kennametal für die Öffentlichkeit zugänglich sein.
Jeder regionale Gewinner erhält Folgendes:
Zeitplan
Informationen, Teilnahmebedingungen und Informationen zur Abstimmung finden Sie auf der Seite Machinist of the Year von Kennametal.
