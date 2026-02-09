Die Renk-Aktie befindet sich aktuell im Aufwind. Nachdem der MDAX-Konzern am Montag um +6% zulegen konnte, könnte sich nun eine spannende Chance für Anleger ergeben. Analysten optimistisch Zuletzt haben sich einige Analystenhäuser sehr optimistisch für die Papiere von Renk geäußert. Am Montag hob beispielsweise die Bank of America ihr Kursziel von 60,50 € auf 71 € an und beließ ihre Einschätzung auf "Buy". Die Experten sprachen davon, dass der erhöhte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de