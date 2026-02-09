ASML hat mit starken Zahlen für 2025 seine führende Position als Halbleiterausrüster eindrucksvoll bestätigt. Auch der Ausblick macht Lust auf mehr. Die Anleger haben die Zeichen der Zeit frühzeitig erkannt und seit Anfang September beherzt zugegriffen. Der Kurs hat sich seither mehr als verdoppelt, seit dem Jahreswechsel beläuft sich das Plus auf rund 40 Prozent. Geht da noch mehr?Über die Details zum Jahresabschluss und den Ausblick hat DER AKTIONÄR bereits berichtet. Wie erwartet haben die Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
