All for One Group SE setzt ihren Ausbau im boomenden Cybersecurity-Markt fort und beteiligt sich am österreichischen Spezialisten BrightFlare FlexCo. Für Anleger ist das mehr als eine Randnotiz: Cybersicherheit gehört zu den am stärksten nachgefragten IT-Segmenten - und genau dort will All for One künftig noch stärker mitmischen. Beteiligung heute - Mehrheitsoption 2030: So ist der Deal aufgebaut All for One beteiligt sich an BrightFlare und erhält gleichzeitig die Option, im Jahr 2030 eine Mehrheitsbeteiligung zu erwerben. Das ist strategisch spannend: Der IT-Dienstleister kann das Angebot sofort ...Den vollständigen Artikel lesen ...
