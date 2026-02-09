Die am Freitag gestartete Erholung hat den DAX wieder über die Marke von 25.000 Punkten katapultiert. Ein kräftiger Kurssprung an Japans Börse sowie ein Rekordhoch an der Wall Street sorgten auch an den europäischen Aktienmärkten für Zuversicht. SAP, Siemens und Rheinmetall waren gefragt.Der deutsche Leitindex ging zum Wochenstart mit einem Plus von 1,19 Prozent bei 25.014,87 Punkten aus dem Handel. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,96 Prozent auf 31.965,87 Zähler, der Eurozonen-Leitindex ...Den vollständigen Artikel lesen ...
