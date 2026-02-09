Mit der Genehmigung von Distribu?ie Energie Electrica România (DEER), Distribu?ie Oltenia und Re?ele Electrice erweitert Tigo sein Angebot in einem der am schnellsten wachsenden Märkte für Solaranlagen für Privathaushalte in Europa.

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: "TYGO") ("Tigo" oder "Unternehmen"), ein führender Anbieter von intelligenten Solar- und Energiesoftwarelösungen, gab heute die erfolgreiche Zertifizierung der Tigo EI Residential Solar-plus-Speicherlösung durch rumänische Netzbetreiber bekannt, wodurch die Marktpräsenz der Tigo-Produkte in Europa weiter ausgebaut wird. Nach dem erfolgreichen Abschluss der jeweiligen Netzkonformitäts- und Zertifizierungsverfahren bei Distribu?ie Energie Electrica Romania (DEER), Distribu?ie Oltenia und Re?ele Electrice, sind die einphasigen und dreiphasigen Konfigurationen der EI Residential-Lösung nun vollständig gelistet und für den Einsatz auf dem rumänischen Markt zugelassen.

Da 2026 voraussichtlich ein weiteres starkes Jahr für das Wachstum der Solarenergie auf nationaler Ebene sein wird, wird das Tigo EI Residential-System zu einer wichtigen Ergänzung der Optionen für Installateure, die fortschrittliche Solar-plus-Speichersysteme in Rumänien einsetzen. Im Einklang mit seinem nationalen Energie- und Klimaplan hat Rumänien im Jahr 2025 etwa 2,2GW an neuer Solarleistung hinzugefügt, wobei die installierte Gesamtleistung bis 2030 voraussichtlich 10GW überschreiten wird.

"Rumänien tritt in eine neue Phase des Solarwachstums ein, in der die Speicherung in Wohngebäuden und die Netzkompatibilität immer wichtiger werden", sagte Mirko Bindi, Senior VP of Sales EMEA MD Europe bei Tigo Energy. "Durch die enge Zusammenarbeit mit den Verteilernetzbetreibern stellen wir sicher, dass unsere Lösungen die Netzstabilität unterstützen und gleichzeitig den weiteren Ausbau von Dachsolaranlagen durch ein vollständig integriertes Energieökosystem ermöglichen."

Die Tigo EI Residential Solar Solution besteht aus Tigo TS4 Flex MLPE-Produkten, einer Reihe von einphasigen und dreiphasigen Hybrid-Wechselrichtern, modularen DC-gekoppelten Energiespeicherkomponenten und dem Tigo EI Link, dem Kommunikationsknotenpunkt und zentralen Verbindungspunkt für alle Netz-, Wechselrichter-, Solar- und Haushaltslasten mit voller Backup-Fähigkeit. Mit Inbetriebnahmezeiten von in der Regel weniger als 10 Minuten können Installateure das System schnell aktivieren, und durch die Überwachung auf Modulebene verarbeitet die Tigo-Energy- Intelligence-Software die Energiedaten aus dem EI Residential System. Installateure können ihre Kundenflotte mit wenigen Mausklicks überwachen und verwalten. Tigo-Kunden profitieren außerdem von branchenführenden Garantien und einem kompetenten, mehrsprachigen Support-Team, das dafür sorgt, dass Installateure mit Tigo-Produkten nie auf sich allein gestellt sind. Die Einführung in den rumänischen Markt für Hausenergie folgt auf frühere Einführungen in anderen europäischen Ländern wie Italien, Deutschland und der Tschechischen Republik.

Installateure und Systemdesigner in Rumänien können sich über technische Dokumentationen und Anwendungshinweise sowie über die Tigo Academy, die Schulungen zu den Speicher- und Energiemanagementlösungen von Tigo anbietet, über das EI-Residential-Ökosystem informieren. Installateure, die die Tigo EI-Residential-Lösung zum ersten Mal einsetzen, sind eingeladen, am Green-Glove-Programm teilzunehmen, das eine professionelle Überprüfung des Systemdesigns, die Bereitstellung von technischen Experten während der Installation und eine direkte Rückkopplungsschleife zwischen dem Installateur und Tigo bietet.

Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) wurde 2007 gegründet und ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von intelligenten Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit verbessern, den Energieertrag steigern und die Betriebskosten von Solarstromanlagen für Privathaushalte, Gewerbe und Versorgungsunternehmen senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE- (Module-Level Power Electronics) und Solaroptimierungstechnologie mit intelligenter, cloudbasierter Software, um eine fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung zu ermöglichen. Die MLPE-Produkte von Tigo maximieren die Leistung, ermöglichen eine Energieüberwachung in Echtzeit und bieten eine vorschriftsmäßige Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und produziert auch Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für den Markt für Solar- und Speichersysteme für Privathaushalte. Weitere Informationen finden Sie unter www.tigoenergy.com.

