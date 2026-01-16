Die Tigo MLPE-Technologie und die Hybrid-Wechselrichter des italienischen Herstellers Weco sind ab sofort für den gemeinsamen Einsatz zertifiziert, um Designflexibilität und Systemleistung zu verbessern und eine nahtlose Integration zu ermöglichen

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo" oder "Unternehmen"), ein führender Anbieter von intelligenten Solar- und Energiesoftwarelösungen, hat eine Kompatibilitätsbescheinigung mit Weco S.r.l. unterzeichnet, die die Kompatibilität von Tigo Flex MLPE-Produkten mit den Hybrid-Solarwechselrichtern von Weco dokumentiert. Die Zertifizierung deckt bestimmte einphasige und dreiphasige Weco-Produkte sowie Mitglieder der Produktfamilien Tigo TS4-A und TS4-X ab, vorausgesetzt, diese wurden ordnungsgemäß konzipiert und installiert. Zusammen sind diese Produkte darauf ausgelegt, einen hohen Qualitätsstandard und Mehrwert zu bieten, indem sie Solarenergie effizienter erzeugen und verwalten und Funktionen bereitstellen, die Privatkunden im Energiebereich benötigen.

"Die Kompatibilität unserer Wechselrichterlösungen mit den Tigo-Optimierern bedeutet einen erheblichen Fortschritt für die gesamte Branche und bekräftigt unser Engagement, die Arbeit von Solartechnikern zu vereinfachen", erklärt Federico Cusumano, FuE-Manager bei Weco S.r.l. "Mit dieser Zertifizierung erhalten Designer und Installateure mehr Flexibilität bei der Dimensionierung, um die Systemkonfigurationen an die spezifischen Anforderungen jedes Kundenstandorts anzupassen. Gemeinsam schaffen Weco und Tigo ein stärker integriertes, noch intelligenteres Energie-Ökosystem, das auf einen langfristigen Mehrwert für den Endkunden abzielt."

Der Einsatz der Tigo MLPE-Technologie in Verbindung mit Hybrid-Wechselrichtern, wie sie beispielsweise von Weco angeboten werden, erhöht die Gesamtleistung der Solaranlage. Dies gilt insbesondere für Anlagen, die teilweise verschattet sind, bei denen die Module nicht aufeinander abgestimmt sind oder bei denen die Architektur und Anordnung der Dachflächen von Wohngebäuden die Effizienz beeinträchtigen. Optimiert durch Tigo werden Solaranlagen effizienter, vielseitiger und sorgen auch unter nicht idealen Bedingungen für eine stabile Energieerzeugung. Tigo und Weco werden ein gemeinsames Webinar einrichten, das Installateuren einen detaillierte Einblicke in das Produktportfolio beider Unternehmen gewährt und anhand von Fallstudien aus der Praxis veranschaulicht, wie die Technologien zusammenwirken.

"Für Tigo bedeutet diese Ankündigung in erster Linie, Installateuren mehr Kontrolle auf Modulebene zu verschaffen, ohne die Komplexität des Systemdesigns zu erhöhen", so Gal Bauer, Senior Director of Validation, Growth and Product Management bei Tigo Energy. "Die zertifizierte Kompatibilität mit Weco-Wechselrichtern stellt sicher, dass die Tigo Flex MLPE-Technologie genau dort eingesetzt werden kann, wo sie den größten Nutzen bringt. Zudem gewährleistet sie eine nahtlose Inbetriebnahme und ein kalkulierbares Systemverhalten. Dies ist ein weiteres Beispiel für das Ökosystem von Tigo, das Sicherheit, Flexibilität und eine langfristige Systemleistung priorisiert."

Eine vollständige Liste der Weco-Produkte, die für die Verwendung mit Tigo MLPE-Produkten zertifiziert sind, finden Sie auf der Tigo MLPE-Kompatibilitätsseite. Installateure sind herzlich eingeladen, sich hier für das gemeinsame technische Webinar mit Repräsentanten von Tigo und Weco anzumelden, das am Donnerstag, 5. Februar, um 16.30 Uhr MEZ geplant ist. Weitere Informationen zur Tigo TS4-Reihe von Flex MLPE finden Sie auf der Tigo-Produktseite. Handelsanfragen richten Sie bitte über das Vertriebs-Kontaktformular ein. Weitere Informationen über Weco-Lösungen sind auf der offiziellen Website von Weco verfügbar.

Über Tigo Energy

Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) wurde 2007 gegründet und ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von intelligenten Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit erhöhen, den Energieertrag steigern und die Betriebskosten von Solarstromanlagen für Privathaushalte, Gewerbe und Versorgungsunternehmen senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE- (Module Level Power Electronics) und Solaroptimierungstechnologie mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für eine fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Die MLPE-Produkte von Tigo maximieren die Leistung, ermöglichen eine Energieüberwachung in Echtzeit und bieten eine vorschriftsmäßige Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und fertigt außerdem Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für den Markt für Solar-Plus-Speicher-Systeme für Privathaushalte. Weitere Informationen finden Sie unter www.tigoenergy.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260115333066/de/

Contacts:

Technica Communications

Luis de Leon

E-Mail: tigoenergy@technica.inc