Das Inbetriebnahmesystem der nächsten Generation, das zur Rationalisierung von Solaranlagen entwickelt wurde, liefert eine weitere Innovation im Bereich Total Quality Solar, während Tigo sein Treueprogramm für Installateure erweitert

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo", "Unternehmen"), ein führender Anbieter von intelligenten Solar- und Energiesoftwarelösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen als Aussteller auf der 2026 KEY The Energy Transition Expo in Rimini, Italien dabei sein wird, wo Tigo eine Vorschau auf die neue aktive Inbetriebnahmesoftware geben wird. Von einfachen Solarinstallationen bis hin zu fortschrittlichen Solar-plus-Speicher-Konfigurationen unterstützt das System Installateure über die Tigo EI App während des gesamten Arbeitsablaufs auf der Baustelle und bietet Vor-Ort-Anleitungen, Echtzeit-Sichtbarkeit des Fortschritts und eine klare Überprüfung aller erforderlichen Schritte, um Verzögerungen, Lkw-Fahrten und Unsicherheiten bei der Inbetriebnahme zu reduzieren. Auf der KEY 2026 wird Tigo auch die neuesten Erweiterungen des Installer Loyalty Program vorstellen, darunter neue Qualifikationsstufen und -segmente, verbesserte Datenunterstützung für Installateure und erweiterte Co-Branding-Möglichkeiten.

Während Italien sich auf eine neue Phase des strukturellen Wachstums seines Solarmarktes vorbereitet, mit geschätzten 6 bis 8 GW an neuen Kapazitätszugängen, die durch Großprojekte, den Ausbau des Eigenverbrauchs, Stromabnahmeverträge (PPAs) und integrierte Speicher vorangetrieben werden, soll das neue Installations- und Inbetriebnahmesystem von Tigo Installateuren dabei helfen, sicher zu skalieren. Mit mehr als zwanzig wesentlichen Verbesserungen des Installations- und Inbetriebnahmeprozesses soll das neue System dazu beitragen, die Effizienz von Solarinstallateuren zu steigern. Dank einer verbesserten Situationserkennung während des gesamten Prozesses, von der Eingabe der Systemkomponenten in die Plattform bis zur Ankunft am Installationsort, können sich Solarinstallateure besser auf die bevorstehenden Arbeiten vorbereiten.

"Was Tigo auszeichnet, ist nicht nur die Breite seines Produktportfolios, sondern auch die Art und Weise, wie das Feedback der Installateure systematisch in praktische Verbesserungen der Produkte und Software umgesetzt wird", sagte Luca Annovazzi, CEO von Energ.on. "Von der Inbetriebnahme bis zur laufenden Systemverwaltung sind die Tools von Tigo eindeutig darauf ausgelegt, Reibungsverluste vor Ort zu reduzieren. Das bedeutet weniger Verzögerungen, mehr Sicherheit bei der Installation und Systeme, die vom ersten Tag an die erwartete Leistung erbringen."

Auf der KEY 2026 wird Tigo auch die neuesten TS-4 Flex MLPE-Produkte vorstellen, die für den zunehmenden Einsatz von PV-Modulen mit hoher Leistung und hohem Strom entwickelt wurden. Das neue TS4-A unterstützt Module mit bis zu 725 W und Kurzschlussströmen von bis zu 22 A und gewährleistet so die Kompatibilität mit PV-Modulen der neuesten Generation. Zusätzlich zu den Funktionen zur Überwachung auf Modulebene und zur schnellen Abschaltung bieten die in Italien eingesetzten Tigo-TS4-A-MLPE-Geräte mit Optimierung mehr als 7,6 zurückgewonnene Energie bei privaten Solaranlagen zwischen 3 und 12 kW, wobei bis zu 40 dieser Anlagen die Energieproduktion um mehr als 10 steigern. Tigo-MLPE-Geräte sind so konzipiert, dass sie eine breite Kompatibilität mit einer Vielzahl von Wechselrichtern und PV-Modulen von Drittanbietern gewährleisten. Dies steht im Einklang mit der Mission von Tigo, einen erstklassigen technologieunabhängigen Ansatz für Optimierung, Überwachung auf Modulebene und Sicherheit zu bieten und gleichzeitig das Systemdesign für Installateure bei verschiedenen Projektarten zu vereinfachen.

"Installateure spielen eine zentrale Rolle dabei, wie die Energiewende vor Ort Gestalt annimmt. Je effizienter sie ihre Arbeit verrichten können, desto mehr trägt dies direkt zum Erfolg der Solarbranche insgesamt bei", so Mirko Bindi, Senior Vice President Sales EMEA und Managing Director Europe bei Tigo Energy. "Dieser neue Ansatz für die Installation und Inbetriebnahme ist ein weiterer Beweis dafür, dass Tigo den Installateur als zentrale Figur der Solarbranche anerkennt. Wir freuen uns, diese konkreten Vorteile anbieten zu können, die eine langfristige Denkweise und technisches Fachwissen belohnen und das gemeinsame Engagement für hochwertige Installationen stärken. Nachhaltige Innovation entsteht, wenn Hersteller und Installateure als echte Partner zusammenarbeiten genau darum geht es bei Total Quality Solar."

Vertreter von Tigo werden vom 4. bis 6. März 2026 auf der KEY The Energy Transition Expo im Messezentrum Rimini am Stand D5.320 zu finden sein. Auch Vertriebspartner werden auf der Veranstaltung vertreten sein und die gesamte Palette der Tigo-Lösungen präsentieren. Um einen Termin mit einem Tigo-Vertreter zu vereinbaren und mehr über die Produkte von Tigo und die Vorteile des erweiterten Treueprogramms für Installateure zu erfahren, besuchen Sie die Veranstaltungsseite. Bei allgemeinen Anfragen wenden Sie sich bitte hier an den Tigo-Vertrieb.

