Die NuWays AG veranstaltet einenmit der. Der CEO (Jörg Frehse) und Maximilian Michaelsen (Senior Director Corporate Finance) werden den Start des Unternehmens in das neue Jahr Revue passieren lassen, einschließlich des kürzlich unterzeichneten Vertrags für ein neues Hotel.MHP Hotel AG24.02.2026 10:00 UhrJörg Frehse, Dr. und Maximilian Michaelsen, nullNach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/kicking-off-2026-nqZrz1G+++Über MHP Hotel AG: Die MHP AG ist eine Hotelinvestment-, Entwicklungs- und Managementgesellschaft, die sich auf Hotels der gehobenen und sowie der Luxus-Klasse spezialisiert hat. Im Rahmen eines kapitalschonenden Pachtmodells arbeitet MHP mit führenden globalen Hotelketten wie Marriott (Autograph Collection, JW Marriott und andere) zusammen und entwickelt außerdem seine eigene Lifestyle-Marke MOOONS. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Maximierung der betrieblichen Effizienz, die Steigerung der durchschnittlichen Tagesraten (ADR) und die Integration leistungsstarker Food & Beverage (F&B)-Konzepte zur Verbesserung der Rentabilität. MHP verwaltet in der Regel Hotels in zentralen Innenstadtlagen in wichtigen Märkten und nutzt sein Branchen-Know-how und seinen Markenzugang zur Neupositionierung und Optimierung der Anlagen. Neben dem Management durch Dritte geht MHP gelegentlich Co-Investitionen an der Seite institutioneller Investoren ein und kann so von langfristigen Wertsteigerungen profitieren. MHP, mit Hauptsitz in München, kombiniert strategisches Wachstum, qualitativ hochwertige Umsetzung und eine flexible Struktur, um für Partner, Gäste und Stakeholder dauerhafte Werte zu schaffen.

ISIN: DE000A3E5C24