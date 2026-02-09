Die olympischen Winterspiele 2026 haben ihren ersten Höhepunkt erreicht: Der Rodler Max Langenhan sicherte sich nach vier beeindruckenden Läufen die Goldmedaille und wurde damit Olympiasieger.Über Max LangenhanMax Langenhan beschreibt sich selbst als Perfektionist, Adrenalin-Junkie und absoluten Sportfreak. Schon in jungen Jahren zeigte sich seine Leidenschaft für das Rennrodeln, das ihm half, seinen unstillbaren Hunger nach Geschwindigkeit zu stillen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS