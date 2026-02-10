HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Konferenz

Präsentation des HIAG-Jahresergebnisses 2025



10.02.2026 / 06:00 CET/CEST





Einladung



Einladung (PDF)

Basel, 10. Februar 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns, Sie zur Präsentation des Jahresergebnisses 2025 der HIAG einzuladen:

Datum Dienstag, 3. März 2026 Zeit 09.00 bis 10.00 Uhr Durchführung Telefonkonferenz mit Audio-Webcast Referenten Marco Feusi, CEO, und Stefan Hilber, CFO Sprache Deutsch

Teilnahme

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, benützen Sie bitte eine der folgenden Nummern:

+41 58 310 50 00 (Schweiz/Europa) / +44 207 107 06 13 (UK).

Weitere internationale Nummern finden Sie hier: Dial-in-Liste

Unter dem folgenden Link kann am Webcast teilgenommen werden: Webcast

Anmeldung

Bitte melden Sie sich hier bis spätestens 2. März 2026 an: Ich nehme teil

Aufzeichnung

Die Aufzeichnung des Webcasts wird unter diesem Link verfügbar sein: Replay

Dokumentation

Der Geschäftsbericht 2025, der Nachhaltigkeitsbericht 2025, die Medieninformation und die Präsentationsfolien zum Jahresergebnis werden ab dem 3. März 2026, 06.00 Uhr, auf der HIAG-Website im Reporting Center abrufbar sein.

Freundliche Grüsse HIAG Immobilien Holding AG Marco Feusi

Chief Executive Officer

marco.feusi@hiag.com Stefan Hilber

Chief Financial Officer

stefan.hilber@hiag.com HIAG Immobilien Holding AG

Aeschenplatz 7

4052 Basel

T +41 61 606 55 00

investor.relations@hiag.com

www.hiag.com

Unternehmenskalender 3. März 2026 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025 & Nachhaltigkeitsbericht 2025 23. April 2026 Ordentliche Generalversammlung 17. August 2026 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2026



Über HIAG

HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Wert von insgesamt rund CHF 2.0 Mrd. Das Geschäftsmodell von HIAG umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien: Portfolio-/ Asset-Management, Arealentwicklung und Transaktions-Management. Wir investieren in Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen in wirtschaftsstarken Schweizer Regionen, bauen das Portfolio durch Entwicklungsprojekte und Zukäufe aus und sichern damit stabile Mieteinnahmen und eine wachsende Dividendenbasis. Das Transaktionsgeschäft bietet attraktives Gewinnpotenzial und ermöglicht effektives Kapital-Recycling. Mit diesem Geschäftsmodell bietet HIAG auf ihren Arealen für Menschen und Unternehmen ganzheitliche Lebensräume der Zukunft und schafft damit ökonomischen sowie ökologischen und gesellschaftlichen Mehrwert.