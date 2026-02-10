© Foto: Mark Lennihan - APMicrosoft verliert für Analysten an Glanz, weil Zweifel an der Ertragskraft und nachlassende KI-Fantasie das bisherige Erfolgsbild trüben.Die Analysten von Melius Research schlagen bei Microsoft einen vorsichtigeren Ton an. Das Research-Haus hat den Softwarekonzern von "Buy" auf "Hold" abgestuft und begründet den Schritt mit zunehmendem Druck auf den freien Cashflow. Analyst Ben Reitzes senkte zugleich sein Kursziel auf 430 US-Dollar, was vom aktuellen Niveau aus einem begrenzten Aufwärtspotenzial von rund sieben Prozent entspricht. Laut TipRanks weist Reitzes eine Erfolgsquote von 56 Prozent und eine durchschnittliche Rendite von 9,5 Prozent auf. Freier Cashflow droht hinter Erwartungen …Den vollständigen Artikel lesen
