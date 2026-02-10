Die europäische Bankenbranche setzte gestern zu einem neuen Höhensprung an. Ausschlaggebend waren überraschend gute Zahlen der italienischen UniCredit. Das sorgte auch bei der Commerzbank, die morgen ebenfalls ihr Zahlenwerk präsentiert, für einen Kursschub.Die Aktien der UniCredit haben nach starken Gewinnzielen der Italiener bis 2030 gestern ein Rekordhoch erreicht. Zudem kamen die Ausschüttungspläne der italienischen Bank, die knapp 30 Prozent der Commerzbank-Anteile hält, am Markt gut an.Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
