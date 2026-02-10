Zürich - Der richtige Sauerstoffgehalt während der Kernbildung führte dazu, dass im Mantel und in der Kruste der Erde genügend Phosphor und Stickstoff vorhanden waren. Damit ist die Erde ein chemischer Glücksfall im Universum. Sie befindet sich in einer Zone mit idealen chemischen Bedingungen für die Entstehung des Lebens. Bei der Suche nach Leben im Universum sollten Forschende daher nach Sonnensystemen Ausschau halten, die jenem der Erde gleichen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
